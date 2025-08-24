Icon Menü
In Graben hat die Polizei einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Graben

Mit 1,1 Promille gerät Autofahrer in eine Polizeikontrolle

Ein Autofahrer ist in Graben von der Polizei kontrolliert worden. Damit endete seine Autofahrt abrupt, denn er war nicht nüchtern.
    Die Schwabmüncher Polizei hat einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.
    Die Schwabmüncher Polizei hat einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Gerade als ein Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle unterwegs war, wurde er von der Polizei kontrolliert. Die Kontrolle fand am Freitag um 21.55 Uhr in der Landsberger Straße statt.

    Den Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schwabmünchen fiel dabei ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem 41-jährigen Autofahrer auf. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,1 Promille.

    Die Schwabmünchner Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher

    Daraufhin unterband die Polizei die Weiterfahrt des Mannes und ordnete eine Blutentnahme an. Auch der Führerschein des 41-Jährigen wurde sichergestellt. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

