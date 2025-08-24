Mit 1,1 Promille gerät Autofahrer in eine Polizeikontrolle

Gerade als ein Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle unterwegs war, wurde er von der Polizei kontrolliert. Die Kontrolle fand am Freitag um 21.55 Uhr in der Landsberger Straße statt.

Den Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schwabmünchen fiel dabei ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem 41-jährigen Autofahrer auf. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Die Schwabmünchner Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher

Daraufhin unterband die Polizei die Weiterfahrt des Mannes und ordnete eine Blutentnahme an. Auch der Führerschein des 41-Jährigen wurde sichergestellt. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)