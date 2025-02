Für Firmen fehlen freie Flächen

Ein attraktives Zentrum, eine sanierte Eishalle, ein neuer Veranstaltungssaal mit Bürgertreff – Königsbrunn hat viel vor. Um das zu stemmen, ist die Stadt auch auf Unternehmen und Gewerbetreibende vor Ort angewiesen. Die Anteile an Gewerbesteuer und Einkommenssteuer sind wesentliche Einnahmen im städtischen Haushalt. Für 2025 wurde der Ansatz für Gewerbesteuer – angesichts pessimistischer Prognosen für die deutsche Wirtschaft – vorsorglich um eine auf zehn Millionen Euro reduziert. Beim Anteil an der Einkommenssteuer kalkuliert die Stadt mit 21,6 Millionen –ein Zuwachs von 1,2 Millionen gegenüber 2024. Ein Pluspunkt, so stellt Bürgermeister Franz Feigl fest, sei immer noch die breite Streuung der Branchen in der Stadt.

