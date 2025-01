9500 Euro seien von ihrem Konto abgebucht worden, sagt die Frau am Telefon. Ob das rechtens sei, wird Renate Brunner von der Stimme mit schwäbischem Dialekt gefragt. Die Rentnerin aus Zusmarshausen kann die Frau zunächst wegen einer Störung in der Leitung schlecht verstehen. Für sie ist nur klar: Das Geld will sie wieder haben.

