In Schwabmünchen stoppt die Polizei ein getuntes Mofa

Schwabmünchen

Polizei stoppt zu schnelles Mofa

In Schwabmünchen kontrollierte die Polizei einen 16-Jährigen auf seinem Mofa. Danach wurde das Zweirad sichergestellt.
    In Schwabmünchen hat die Polizei ein getuntes Mofa gestoppt.
    In Schwabmünchen hat die Polizei ein getuntes Mofa gestoppt. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat in Schwabmünchen am Freitagabend einen 16-Jährigen kontrolliert. Dieser war um 19.30 Uhr im Bereich der Museumsstraße unterwegs gewesen.

    Die Polizei kontrollierte in Schwabmünchen ein getuntes Mofa

    Im Verlauf der Kontrolle räumte der Kontrollierte ein, er habe technische Veränderungen zur Erhöhung der Geschwindigkeit an seinem Gefährt vorgenommen. Die dafür nötige Fahrerlaubnis besaß der 16-Jährige aber laut Polizei nicht.

    Das Kleinkraftrad wurde daraufhin sichergestellt. Die Schwabmünchner Polizei ermittelt jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

