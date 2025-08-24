Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

In Wehringen stößt ein Auto gegen einen Linienbus der AVV

Wehringen

AVV-Bus muss nach Unfall abgeschleppt werden

Eine Autofahrerin hat in Wehringen einen AVV-Bus der Linie 700 übersehen. Nachdem ihr Wagen mit dem Bus kollidierte, musste der abgeschleppt werden.
    • |
    • |
    • |
    In Wehringen ist ein Auto gegen einen Linienbus der AVV geprallt. Alle Passagiere mussten danach aussteigen.
    In Wehringen ist ein Auto gegen einen Linienbus der AVV geprallt. Alle Passagiere mussten danach aussteigen. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    In Wehringen ist am Freitag ein Auto gegen einen Linienbus der AVV geprallt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 15.20 Uhr in der Nördlichen Hauptstraße.

    Nach dem Unfall in Wehringen mussten alle Passagiere aussteigen

    Eine 49-Jährige aus Königsbrunn wollte von der Heilig-Kreuz-Straße nach links in die Nördliche Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden AVV-Bus der Linie 700. Ihr Wagen prallte in den Bus. Dabei wurde niemand verletzt.

    Der Bus musste nach dem Unfall in Wehringen abgeschleppt werden

    Doch alles Passagiere mussten aussteigen, weil der Bus nicht mehr fahrbereit war. Bis das Fahrzeug abgeschleppt war, war die Nördliche Hauptstraße nur einseitig befahrbar. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf mehrere tausend Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden