AVV-Bus muss nach Unfall abgeschleppt werden

In Wehringen ist am Freitag ein Auto gegen einen Linienbus der AVV geprallt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 15.20 Uhr in der Nördlichen Hauptstraße.

Nach dem Unfall in Wehringen mussten alle Passagiere aussteigen

Eine 49-Jährige aus Königsbrunn wollte von der Heilig-Kreuz-Straße nach links in die Nördliche Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden AVV-Bus der Linie 700. Ihr Wagen prallte in den Bus. Dabei wurde niemand verletzt.

Der Bus musste nach dem Unfall in Wehringen abgeschleppt werden

Doch alles Passagiere mussten aussteigen, weil der Bus nicht mehr fahrbereit war. Bis das Fahrzeug abgeschleppt war, war die Nördliche Hauptstraße nur einseitig befahrbar. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf mehrere tausend Euro. (AZ)