Informationsabend zur Tagespflege im Haus Xaver

Der Arbeiter- Krankenunterstützungsverein Untermeitingen setzt die Reihe der seniorengerechten Vortragsveranstaltungen fort. Am Dienstag, 23. September, findet um 19 Uhr im Imhofstadl, Herbststraße 9, ein Informationsabend rund um das Thema Tagespflege statt. Hierzu sind Angehörige, pflegende Familienmitglieder, Betroffene und alle eingeladen, die sich über die Möglichkeiten der Betreuung und Begleitung im Alltag informieren möchten.

Schwerpunkt liegt auf Chancen und Vorteilen der Tagespflege

Den ersten Teil des Abends gestaltet Nicole Hofter, Pflegeleitung im Haus Xaver Untermeitingen. Sie wird in ihrem Vortrag die Angebote der Tagespflege vorstellen und dabei insbesondere auf die oft unterschätzten Chancen und Vorteile dieser Betreuungsform eingehen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage der Finanzierung: Welche Möglichkeiten gibt es, die Tagespflege über die jeweiligen Pflegestufen in Anspruch zu nehmen, welche Kosten entstehen tatsächlich und welche Entlastungen können Angehörige dadurch erfahren? Gerade für Familien, die täglich mit der Herausforderung der Pflege konfrontiert sind, kann dieses Wissen entscheidend sein, um neue Freiräume und Entlastung im Alltag zu schaffen.

Aromaöle und Druckpunkte

Im Anschluss daran wird Elli Roth den Zuhörenden einen Einblick in die Welt der Aroma-Akupressur geben. Diese Heilmethode verbindet die Anwendung von Aromaölen mit gezielten Druckpunkten am Körper. Roth stellt vor, welche positiven Wirkungen diese sanfte und zugleich wirkungsvolle Technik auf Körper und Geist haben kann. Sie berichtet über aktuelle Entwicklungen und erläutert praxisnah, wie die Aroma-Akupressur zur Entspannung beiträgt, Schmerzen lindern und das allgemeine Wohlbefinden verbessern kann.

Der Eintritt ist frei. Zur besseren Planung wird um eine kurze Anmeldung bei Manfred Salz unter der Telefonnummer 08232/9560516 oder unter 0175/9752998 sowie per E-Mail an manfred.salz@t-online.de gebeten. (AZ)

