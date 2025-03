Jetzt tun sich in Bobingen auch die Windkraft-Befürworter zusammen

Windräder ja oder nein? - Kaum eine andere Frage wird derzeit im Landkreis Augsburg und den Nachbarlandkreisen so kontrovers diskutiert. Wo Pläne für den Bau von Windrädern öffentlich bekannt werden, formieren sich schnell Bürgerinitiativen, die sich gegen den Bau solcher Anlagen aussprechen. Auch in Bobingen hat sich, wie bereits mehrfach berichtet, eine solche Initiative gegründet. Der Bobinger Stadtrat Lukas Geirhos (Grüne) schlägt jetzt einen anderen Weg ein. Er will eine Initiative für Windkraft gründen.

Lukas Geirhos erläuterte den Ablauf der Bobinger Planungen.

Bei einer ersten Kennenlernveranstaltung im Bobinger Laurentiushaus konnten sich Befürworter der Windenergie treffen. Geirhos selbst zeigte sich überrascht, dass mehr als 50 Menschen gekommen waren. „Mit so viel Interesse hätte ich ehrlicherweise nicht gerechnet“, sagte er zu Beginn der Veranstaltung. Sein Hauptanliegen war, einen Abriss über das zu geben, was in Bobingen bisher passiert ist. Dabei betonte er immer wieder, dass die Entscheidung im Bobinger Stadtrat zur Windkraft einstimmig gefallen sei. Ein zentraler Punkt sei es gewesen, zu verhindern, dass überregionale Investoren Bobingen als Standort entdecken könnten. Mit der frühzeitigen Planung wollte man dafür sorgen, dass die Wertschöpfung in der Stadt bleibe. Daher sei eine Diskussion über mögliche Bürgerbeteiligungen ein wesentlicher Baustein, der zur Akzeptanz von Windrädern einen erheblichen Beitrag leisten könnte. Seiner Meinung nach werde gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Information zu wenig getan. Das will er nun zu einem Ziel der Initiative für Windkraft machen.

Darum soll es bei der Bobinger Initiative für Windkraft gehen

Bereits in naher Zukunft soll die Initiative dann tatsächlich gegründet werden und ihre Ziele verfolgen. Dabei solle es vor allem um Informationen, Technik und Fakten, Kommunikation und Vernetzung gehen. Da sich in den Wortbeiträgen während des ersten Treffens gezeigt habe, dass gerade das Thema Bürgerbeteiligung auf großes Interesse stoße, soll beim nächsten Treffen über mögliche Formen der Mitfinanzierung und die Möglichkeiten, für Bobinger Bürgerinnen und Bürger vergünstigte Stromtarife anbieten zu können, gesprochen werden.

Ein persönliches Anliegen, so Geirhos, sei ihm die sachliche Diskussion. Keineswegs unter den Tisch kehren wolle er dabei die Anliegen der Windkraftgegner. So verweist er nicht nur auf die Informationsseiten der Stadt Bobingen und andere Internetseiten, sondern auch auf die der Windkraftgegner, auf der Argumente gegen einen Windpark in Burgwalden dargestellt sind.