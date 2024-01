Warum ein Straßentausch viel für das Schwabmünchner Zentrum bedeutet

Noch verläuft die Staatsstraße 2027 durch das Schwabmünchner Stadtgebiet. Ein Tausch mit der Umgehungsstraße könnte eine mögliche Neugestaltung im Zentrum ermöglichen.

Nicht alle durch Schwabmünchen führende Straßen gehören zur Stadt. Das könnte sich in Zukunft ändern. Denn die Pläne, die Staatstraße 2027 mit der Südwest- und Südostumgehung zu tauschen, werden immer konkreter.

Die Staatsstraße führt beginnend mit der Giromagnystraße in die Stadt hinein, verläuft dort weiter über die Mindelheimer Straße, Luitpoldstraße, Feyerabend- und Bahnhofstraße durch Schwabmünchen, ehe sie über die Landsberger Straße Schwabmünchen in Richtung Untermeitingen verlässt. Da die Umgehungsstraßen ebenfalls im Grunde diese Verbindung abdecken, bietet sich ein Tausch an. Damit wäre Schwabmünchen in der Lage, Teile der Strecke in die innerstädtische Entwicklung einzubeziehen, was vor allem im Umfeld des Bahnhofes wichtig sein könnte.

Die Umgehung hat den Verkehr in der Stadt Schwabmünchen deutlich reduziert

Möglich ist eine Neugestaltung der Straßen auch, weil die Umgehungen die Verkehrslast im Ort deutlich reduziert haben. Waren 1992 noch, je nach Abschnitt, zwischen 8200 und 11.000 Fahrzeuge auf der Staatsstraße 2027 unterwegs, sind es jetzt nur noch zwischen 5600 und 9100. Für Michael Preuß vom Planungsbüro Modus Consult aus Ulm sind dies "bemerkenswerte Zahlen, denn in den vergangenen 30 Jahren ist die Stadt und auch der Verkehr gewachsen. Das zeigt die Wirksamkeit der Umgehungsstraßen."

Kommt es zum Tausch der Straßen, gibt es grundsätzlich zwei Optionen. Eine wäre die Übernahme der Straßen im jetzigen Zustand samt eines finanziellen Ausgleiches. Alternativ könnte das Staatliche Bauamt die Straße auch vor der Übergabe sanieren. Das ist eine Option, die für Schwabmünchen eher nicht infrage käme. Denn die Stadt plant, das Straßenbild zu ändern. "Das lässt sich niemanden erklären, warum dann dort innerhalb kurzer Zeit die Bagger rollen", sagte Stadtbaumeister Stefan Michelfeit in einer früheren Stadtratssitzung. Der Bauausschuss empfahl vor drei Jahren, die beiden Varianten eventuell Abschnitt für Abschnitt zu prüfen.

Planungen mit Bürgerbeteiligung

Im Zuge des Nahmobilitätskonzepts wie auch des innerstädtischen Entwicklungskonzepts konnten auch die Schwabmünchner Wünsche und Ideen einbringen. Dabei haben sich einige Grundsätze herauskristallisiert. So soll der Kreuzungsbereich an der Kaufbeurer Straße zu einem südlichen Stadteingang aufgewertet werden. Weitere Teile der angrenzenden Straßenabschnitte sollen entsprechend des Gestaltungskonzepts der Fuggerstraße angepasst werden. Ein wichtiger Bestandteil der Planung ist aufgrund der Bürgerwünsche die Verbesserung der Fuß- und Radweganbindung.

Erste Ideen für die Gestaltung der Knotenpunkte in Schwabmünchen liegen vor

Planer Michael Preuß hat für die Kreuzungsbereiche entlang der Staatsstraße 2027 erste Ideen zur Umplanung vorgestellt. Für die Kreuzung am sogenannten "Oeschey-Berg" schlägt er für die Mindelheimer Straße eine sogenannte Mischspur vor - statt wie bisher zwei Abbiegespuren. Für die Luitpoldstraße in Richtung Norden ist in den ersten Plänen die jetzige Verkehrsführung oder auch eine Mischspur angedacht. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße wäre eine weitere Verkehrsinsel in der Nord-Süd-Achse möglich. Zudem hat der Planer auch einen "Mini-Kreisverkehr" als Option ins Spiel gebracht. Wesentliche Änderungen sind an der Kreuzung Bahnhofstraße - Alpenstraße - Ferdinand-Wagner-Straße vorgesehen. In allen vorgeschlagenen Änderungen wird auf die dortige Ampelanlage verzichtet. Da dort künftig Tempo 30 gelten soll, sei diese verzichtbar. Eine sichere Querung gerade für den von Süd nach Nord verlaufenden Schulweg soll eine Reduzierung der Breiten der Fahrspuren sorgen. Für diese hat Planer Preuß mehrere Vorschläge erarbeitet.

Wie schnell die ersten Planungen konkreter werden und weiter gedacht werden, ist noch offen. Grundsätzlich muss nun erst einmal der Tausch der Straßen vollzogen werden. Ein Zeitraum dafür sei, laut Stefan Michelfeit, schwer abzuschätzen.