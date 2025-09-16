Gesucht: Ideen, die die Lebensqualität verbessern

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) ReaL West ruft Bürger und Initiativen in der Region dazu auf, sich mit innovativen Ideen für Klein- und Kleinstprojekte zu bewerben.

Was alles gefördert werden kann

Im Rahmen des Programms „Unterstützung Bürgerengagement“ können kleine Projekte mit bis zu 2500 Euro gefördert werden. Ziel der Maßnahme ist es, ehrenamtliches Engagement zu stärken und die Lebensqualität vor Ort zu verbessern. Die Aktionsgruppe möchte kreative und nachhaltige Projekte unterstützen, die für Nachahmer sorgen und sucht Ideen, die die Region bereichern – von der Nachbarschaftshilfe bis zur Gestaltung öffentlicher Räume. Gefördert werden bis zu 80 Prozent der Nettokosten, wobei die maximale Förderung bei 2500 Euro pro Projekt liegt.

Antragstellung ist unkompliziert

Wer eine Idee hat, kann sich bis zum 13. Oktober bei der Geschäftsstelle der LAG ReaL West melden. Über die Förderung entscheidet ein Steuerungsgremium. Wichtig ist, dass die Projekte erst nach der Bewilligung beginnen dürfen und innerhalb von zwölf Monaten umgesetzt sein müssen.

Weitere Informationen und eine persönliche Beratung gibt es bei der Geschäftsstelle der LAG ReaL West. Alle Details finden sich auch auf der Website unter www.real-west.de. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!