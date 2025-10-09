Neuer Internet-Trend schwappt nach Schwabmünchen

Sich Eiswasser über den Kopf schütten, Bäume pflanzen oder etwas furchtbar Scharfes essen - merkwürdige Internet-Trends gab und gibt es zuhauf. Kürzlich tauchte ein neues Format auf, das zunächst skurril, aber letztlich doch ganz charmant anmutet: Deutschlandweit treffen sich seit wenigen Wochen Menschen, um gemeinsam einen Pudding mit der Gabel zu essen. Richtig gelesen, der Pudding wird gegabelt, nicht gelöffelt. Jetzt ist die Aktion im Augsburger Land angekommen.

Freilich rauschte der Trend zunächst durch große Städte wie Berlin, Hamburg, München, Augsburg, Hannover oder Würzburg. Nun ist er auch in ländliche Regionen geschwappt: Am Sonntagnachmittag wollen sich junge Menschen im Schwabmüncher Luitpoldpark treffen, um ganz unkonventionell einen Pudding mit der Gabel zu essen. Dahinter steckt allerdings ein ganz anderes Anliegen.

Aktion hat einen ernsten Hintergrund

Die Schwabmünchner Aktion wurde - wie könnte es anders sein - im Netz angekündigt und hat sogar ein eigenes Instagram-Konto unter pudding_mit_gabel_smu mit mehr als 300 Followern, so heißen die Menschen, die auf Instagram Mitglied eines Kanals sind, weil sie sich für das Thema interessieren.

Jeder vierte junge Erwachsene fühlt sich einsam

Ziel der Aktion ist es, sich mit anderen Jugendlichen und Junggebliebenen zu treffen, um der Einsamkeit keine Chance zu geben. Denn laut der Bundeszentrale für Politische Bildung fühlt sich jeder Vierte zwischen 18 und 25 Jahren oft einsam. Gemeinsames Abhängen im öffentlichen Raum könne sinnstiftend sein, so der Subtext einiger Debattenbeiträge in den sozialen Netzwerken. Der Pudding spielt also eher eine untergeordnete Rolle. Viel mehr geht es um ein gemeinsames Erlebnis und darum, möglicherweise neue Freunde kennenzulernen.

Den Ursprung hat der Pudding-Trend übrigens in Karlsruhe: Alles begann mit einem Flyer in Karlsruhe mit der Aufforderung: „Komm zu unserem Wir-essen-Pudding-mit-einer-Gabel-Treffen." Wer dahintersteckt, ist unklar. Eine Karlsruher Meme-Page nahm das zum Anlass, die Veranstaltung zu unterstützen. „Wir fanden die Idee so charmant und lustig und dachten uns, wir posten mal etwas darüber“, sagt Mehran Nadimi, einer der Betreiber des Instagram-Accounts karlsruher.memes mit knapp 84.000 Followern. Dem allerersten „Pudding-Treffen folgten Ende August zahlreiche Teilnehmer. Seitdem gibt es allerorten Nachahmer.

Das Pudding-Treffen im Luitpoldpark in Schwabmünchen findet am Sonntag, 12. Oktober, ab 16 Uhr statt. Treffpunkt ist am Rodelberg. Pudding und Gabel muss jeder selbst mitbringen.

Internet-Phänomen Netztrend: Hunderte essen gemeinsam Pudding mit Gabel Von Judith Bootsmann, Thomas Strünkelnberg (Text) und Moritz Frankenberg (Foto), dpa Icon Favorit Icon Favorit speichern