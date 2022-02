Interview

18:00 Uhr

Bürgermeister Förster und Müller: "Eine halbe Wertachklinik wird es nicht geben"

Die Wertachklinik in Bobingen aus der Vogelperspektive.

Plus Was die Bürgermeister aus Bobingen und Schwabmünchen, Klaus Förster und Lorenz Müller, zum Gutachten des Beraters sagen und wie sie die Zukunft der Häuser sehen.

Von Carmen Janzen

Ein Gutachten eines Unternehmensberaters hat die größten Baustellen der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen aufgezeigt und Investitionsbedarf in Millionenhöhe für die kommenden Jahre festgestellt. Hat Sie das Ergebnis überrascht?



Lorenz Müller: Ganz und gar nicht. Wir haben das Gutachten ja selbst in Auftrag gegeben, weil wir wissen, dass die Zukunft uns vor große Herausforderungen stellt. Die Krankenhauswelt befindet sich stetig im Wandel. Aktuell stehen die Wertachkliniken noch gut da, und wir können aus einer Position der Stärke heraus handeln und nicht erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir wollen Chancen und Risiken erörtern.

