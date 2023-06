Der Vater des Weltladens zieht einen Schlussstrich

Der Gründer und Geschäftsführer des Weltladens in Schwabmünchen hört nach 26 Jahren auf. Gebhard Dischler erzählt, was ihn zu diesem Schritt bewogen hat.

Guten Tag Herr Dischler. Diese Woche werden Sie nach 26 Jahren an der Spitze des Weltladens, den Sie selbst gegründet haben, verabschiedet. Warum hören Sie auf?



Gebhard Dischler: Nach 26 Jahren ist es einfach mal gut. Das wird bestimmt nicht einfach, aber mir ist es wichtig den Platz zu räumen, um anderen die Möglichkeit zu geben, in diese Aufgabe reinzuwachsen. Und ich kann guten Gewissens sagen, ich hinterlasse einen bestellten Laden in Schwabmünchen, der mit vier oder fünf Ausnahmen immer schwarze Zahlen geschrieben hat.

Verschwinden Sie komplett von der Weltladen-Bildfläche?



Gebhard Dischler: Nein, nicht ganz. Ich mache weiterhin den Ladendienst. Auch den Betriebsausflug organisiere ich heuer noch einmal. Aber ich nehme mich merklich zurück.

Mehr als 40 Jahre lang waren Sie Vorsitzender in unterschiedlichen Vereinen. Waren in der JU, im Stadtrat, im Pfarrgemeinderat und so weiter und so fort. Ab jetzt haben Sie kein einziges Ehrenamt mehr. Was machen Sie künftig? Wird Ihnen nicht langweilig?



Gebhard Dischler: Nein. Ich bin Opa, habe zwischendurch Enkeldienst und zudem besitze ich ein Wohnmobil, mit dem meine Frau und ich viel unterwegs sind. Heuer war ich zum Beispiel schon fünf Wochen in der Bretagne. Mir fällt schon was ein, was ich in meiner Freizeit tun kann.

Beruflich waren Sie eigentlich im Außendienst im Vertrieb in der Telekommunikationsbranche tätig. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, einen Weltladen in Schwabmünchen zu gründen?



Gebhard Dischler: Der faire Handel war schon immer eine fixe Idee in meinem Kopf. Mir war und ist wichtig, dass Menschen in Entwicklungsländern einen vernünftigen Lohn bekommen und ein passables Auskommen haben. Und da ich beruflich in den 80er- und 90er-Jahren viel unterwegs war, habe mir allerorten diese Läden angeschaut und wollte dann auch in Schwabmünchen einen etablieren.

Von der Idee bis zur Umsetzung verging ja eine lange Zeit. Woran hat es gehapert?



Gebhard Dischler: Die geeignete Location hat gefehlt. Ich wollte unbedingt Schaufenster und eine zentrale Lage. Im Jahr 1997 auf dem Neujahrsempfang hat mich dann der Kirchenpfleger angesprochen und erzählt, dass das Ladenlokal an der Pfarrkirche, in dem sich damals der Geschenkeladen befand, frei wird.

Gut, der hatte Schaufenster und liegt zentral. Wie ging es dann weiter?



Gebhard Dischler: Ich habe sofort im Februar eine Infoveranstaltung organisiert, denn ich brauchte 22 Leute, die bereit waren, mitzumachen und die Ladendienste zu übernehmen. Denn regelmäßige Öffnungszeiten sind mindestens so wichtig wie die zentrale Lage. Im März haben wir dann einen Verein gegründet, eine Satzung erlassen, und am 17. Mai 1997 eröffnete der Weltladen. Damals als Verein, seit 2009 als Genossenschaft.

Der Rest ist Geschichte. Der Laden läuft seitdem recht gut in Schwabmünchen. Der Feldversuch, einen Weltladen in Bad Wörishofen zu betreiben, scheiterte allerdings. Woran lag das?



Gebhard Dischler: Das hatte mehrere Gründe. Zum einen kam bald nach der Eröffnung die Corona-Krise. Also blieben die Touristen aus, die viel Umsatz gebracht hatten. In Schwabmünchen ist der Weltladen bei den Bürgern vor Ort viel besser verwurzelt als in Bad Wörishofen. Die Zahlen wurden schlechter, und die Schließung war 2020 die einzige Möglichkeit, nicht die ganze Genossenschaft an die Wand zu fahren.

Warum funktioniert Schwabmünchen so gut?



Gebhard Dischler: Das liegt vor allem an den rund 30 Ehrenamtlichen, die Ladendienst machen und sich engagieren. Jeder kennt jeden, und manche Kunden kommen nur, wenn jemand ganz Bestimmtes da ist.

Welche besonderen Weltladen-Momente sind Ihnen speziell in Erinnerung geblieben?



Gebhard Dischler: An zwei Wettbewerbe erinnere ich mich besonders gerne: 2001 haben wir beim Wettbewerb "Be professional" mitgemacht und waren unter den Siegern. Ebenso beim Wettbewerb "Weltladen mit allen Sinnen" im Jahr 2003. Da hat unser Deko-Team gewonnen.

Wie wichtig ist Ihnen persönlich der faire Handel vor Ort?



Gebhard Dischler: Der ist mir weltweit sehr wichtig, natürlich auch in der Region. Eine Idee, die man nach außen vertritt, muss man auch nach innen leben. Der Einkauf auf dem Bauernmarkt ist mir deshalb ebenso wichtig wie der Kauf einer fair bepreisten Milch. Aber das muss man sich auch leisten können in der heutigen Zeit bei gestiegenen Preisen, das ist mir bewusst. Nicht jeder kann das, weil so mancher Lohn auch in Deutschland nicht reicht.

Macht sich die wirtschaftliche Lage mit hoher Inflation und gestiegenen Preisen im Weltladen bemerkbar?



Gebhard Dischler: Durchaus. Seit Ende 2022 bemerken auch wir eine Kaufzurückhaltung der Kunden.

Wie geht es nach der Ära Dischler weiter? Wer wird den Weltladen künftig führen?



Gebhard Dischler: Seit der Gründung der Genossenschaft haben wir ja eine Doppelspitze im Vorstand. Ingrid Küchle ist seit 2009 im Vorstand dabei und bleibt dort auch. Wolfgang Friedinger, mit dem wir zuletzt ein Vorstandstrio hatten, bildet mit Frau Küchle nun wieder ein Vorstandsduo.

Zur Person: Gebhard Dischler ist 71 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Schwabmünchen. Er gründete 1997 den Weltladen in der Luitpoldstraße und den dazugehörigen Verein, dessen Vorsitzender er bis zur Gründung einer Genossenschaft war. Seitdem ist er Vorstand der Weltladen-Genossenschaft. Auch den Weltladen-Dachverband leitete er mehrere Jahre.