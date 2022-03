Fußball-Trainer Florian Fischer: "Eine extrem schwierige Situation"

Plus Mitten im Abstiegskampf hat die Schwabmünchner Bayernliga-Fußballer eine Corona-Infektionswelle erwischt. Wir sprachen mit Trainer Florian Fischer über die schwierige Lage.

Die zahlreichen Corona-Fälle im Team haben dazu geführt, dass am vergangenen Sonntag das Heimspiel gegen Regensburg II abgesagt wurde. Wie ist die aktuelle Lage?



Florian Fischer: Leider können wir keine Entwarnung geben. Aktuell sind rund ein Dutzend unserer Spieler an Corona erkrankt. Ich stehe immer im Kontakt mit unserem Dr. Florian Döbereiner, aber diese Woche hat sich noch niemand zurückgemeldet.