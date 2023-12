Interview

"Glückliche Fügung": Dr. Lochbrunner übergibt Praxis an Nachfolger

Plus Der Schwabmünchner Hausarzt Sebastian Lochbrunner ist bekannt, weil er auch mit 80 Jahren noch praktiziert. Jetzt hört er auf. Sein Nachfolger wird Dr. Karl Golcyk.

Von Marco Keitel

Herr Dr. Lochbrunner, Sie sind fast 81 Jahre alt und haben bisher in der Mindelheimer Straße in Schwabmünchen Ihre Hausarztpraxis geführt. In einem Alter, in dem die meisten anderen seit über einem Jahrzehnt in Rente sind. Wieso ist gerade jetzt zum Jahresende der Zeitpunkt gekommen, aufzuhören?



Dr. Sebastian Lochbrunner: Ein Grund ist die gesetzlich vorgesehene Totaldigitalisierung. Ich müsste wahnsinnig investieren, um den modernsten Stand einhalten zu können. Ich habe die Praxis schon vor zwei Jahren im Freundeskreis beworben und danach über die Kassenärztliche Vereinigung ausgeschrieben. Ohne Erfolg.

Wieso wollte so lange niemand die Praxis übernehmen?



Lochbrunner: Die Einzelpraxis erfordert totalen Einsatz. Damals gab es nur Arbeit, Arbeit und Praxis. Heute gibt es die Work-Life-Balance.

