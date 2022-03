"Jedes Spiel ist ein Endspiel"

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen stehen mit dem Rücken zur Wand. Zum Rückrundenauftakt kommt es am Sonntag Garching (13.30 Uhr). Wir sprachen mit dem neuen Trainer Florian Fischer.

Herr Fischer, die Vorbereitung ist vorbei, zum Schluss gab es eine achtbares 0:0 gegen den Regionalligisten FC Memmingen. Wie sieht Ihre Bilanz zur Vorbereitung aus?



Florian Fischer: Wir haben uns im Vergleich zu den ersten Spielen der Vorbereitung gesteigert. Klar erkennbar war, dass wir als Mannschaft deutlich besser gegen den Ball gearbeitet haben. Gegen Memmingen war das gut zu sehen, da war die Mannschaft als Einheit auf dem Platz gestanden. Auch wenn Memmingen sehr druckvolle Phasen hatte, haben wir auch Chancen gehabt. Wenn man bedenkt, dass wir zum Auftakt der Vorbereitung gegen den TSV Rain fünf Buden bekommen haben und jetzt klappte viermal zu null, dann ist das gut. Die Leistungskurve geht nach oben. Erfreulich war, das wir gegen Memmingen mit seinen Halbprofis auch körperlich mithalten konnten. Die Fitness spielt auch in der Bayernliga eine wichtige Rolle. Wir sind für den Start gegen Garching gut gerüstet.