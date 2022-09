Interview

Dr. Heichele in Königsbrunn: Sind Querdenker automatisch Verschwörungstheoretiker?

Plus Der Begriff "Verschwörungstheorie" ist in aller Munde. Beim Königsbrunner Campus gibt Dr. Thomas Heichele einen Einblick in die philosophische Seite dieses Phänomens.

Von Paula Binz

Herr Dr. Heichele, neben Ihrer Forschung am Lehrstuhl Philosophie der Universität Augsburg sind Sie auch auf Instagram sehr aktiv. Unter dem Namen "Einstieg in die Philosophie" haben Sie bereits um die 900 Beiträge gepostet. In einigen bezeichnen Sie Corona-Leugner offen als "Covidioten". Wurden Sie dafür schon einmal angefeindet?



Dr. Thomas Heichele: Manchmal sind unter meinen Beiträgen, egal zu welchem Thema, beleidigende Kommentare. Wenn sie in argumentativen Kontexten auftauchen, in denen auch ich stärkere Worte verwende, ist das in Ordnung. Wenn aber die Kommentare keinen anderen Inhalt als die Beleidigung transportieren oder rechtlich kritisch sind, dann lösche ich sie.

