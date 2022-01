Kulturlandschaften in Schwaben: "Sie dürfen nicht zerstört werden"

Plus Für die Kulturlandschaften in Schwaben muss mehr Bewusstsein entstehen, fordert der frühere Bezirksheimatpfleger Hans Frei. Er hat auch einen Wunsch für die Zukunft.

Wegen der Pandemie und den steigenden Inzidenzen ziehen sich wieder viele Menschen ins Homeoffice zurück. Der eine oder andere wird gleichzeitig sein direktes Umfeld, also seine Heimat, neu entdecken. Ist das eine Chance für die Bedeutung der Kulturlandschaft, die unsere Heimat prägt?



Hans Frei: Der Blick auf den eigenen Lebensraum wird sich hoffentlich noch weiter verstärken. Einzelelemente im Landschaftsbild oder aus der kulturellen Geschichte werden wieder mehr beachtet und bekommen hoffentlich einen höheren Stellenwert beigemessen.