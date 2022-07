Interview

Neuer Polizeichef: "Ich bin nach Schwabmünchen gekommen, um zu bleiben"

Plus Markus Graf ist seit sechs Wochen der neue Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Er spricht über Herausforderungen, Kollegen und kuriose Einsätze.

Von Carmen Janzen

Guten Tag Herr Graf, ihr Vorgänger war im Rahmen seiner Ausbildung nur sechs Monate hier. Wie lange dürfen wir auf Sie zählen? Wollen Sie die Karriereleiter weiter erklimmen oder in Schwabmünchen in Rente gehen?



Markus Graf: Ich bin nach Schwabmünchen gekommen, um zu bleiben. Es kann gut sein, dass ich hier tatsächlich in Rente gehe. Aber ich bin 47 Jahre alt, und man weiß ja nie, was noch kommt. Ich richte mich jedenfalls häuslich ein in der Inspektion in Schwabmünchen. Die ersten Bilder stehen schon im Regal, ebenso wie die Abschiedsgeschenke meiner Kollegen aus Bobingen.

