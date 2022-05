Interview

06:30 Uhr

Professor Christoph Ament: Seilroboter sollen nicht nur neue Blickwinkel liefern

Plus Professor Christoph Ament stellt beim Königsbrunner Campus eine Zukunftstechnologie vor. Seine Seilroboter sollen künftig auf Baustellen und in Lagerhallen arbeiten.

Von Adrian Bauer

Herr Professor Ament, Sie sind Professor für Ingenieurinformatik. Was kann man sich darunter vorstellen?



Prof. Dr. Christoph Ament: Ich bin seit 2015 von der Technischen Universität Ilmenau nach Augsburg gekommen, um diesen Studiengang aufzubauen. Ich habe in Karlsruhe Elektro- und Regelungstechnik studiert und bin Ingenieur, einer der wenigen an der Universität Augsburg. Wir wollen der klassischen Ingenieursausbildung noch eine IT-Kompetenz hinzufügen. Wir arbeiten in den Bereichen Mikro- und Nanotechnik, aber auch gemeinsam mit Medizinern an Lösungen im Diabetes-Management. Das Projekt, das ich beim Königsbrunner Campus vorstelle, sind die Seilroboter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen