17:00 Uhr

Sie helfen Existenzgründern: "Man darf nicht zu nett sein"

Plus Wieland Ilgen und Arne Schäffler beraten Unternehmer und vor allem die, die es werden wollen. Diese Tipps haben sie für die Firmengründung im Kreis Augsburg.

Von Marco Keitel

Rezession und Haushaltschaos in Deutschland, Kriege und Krisen in der Welt – wieso kann 2024 dennoch ein gutes Jahr sein, um ein Unternehmen zu gründen?



Dr. Arne Schäffler: Beim Großteil der uns präsentierten Geschäftsideen sind Einflussfaktoren jenseits der wirtschaftlichen Großwetterlage bestimmend.

Welche Branchen bieten sich im Landkreis Augsburg aktuell für Gründerinnen und Gründer an?



Schäffler: Kann man nicht sagen. Das ist extrem vielfältig. Aber eines kann man schon feststellen: Wenn jemand das selbstständig macht, was er vorher schon als Angestellter gemacht hat, weiß er in der Regel recht genau, worauf er sich einlässt. Und das klappt dann auch – meistens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

