Interview

06:00 Uhr

Siegmund gehört jetzt zur "FC-Bayern-Familie" – als Hauptsponsor der Basketballer

Die Basketballer des FC Bayern München tragen ab sofort den Schriftzug "Siegmund" auf der Brust. Heute startet das Team in die Saison.

Plus Mit dem Schriftzug "Siegmund" auf der Brust starten die Basketballer des FC Bayern in die Saison. Was sich der Chef der Firma aus Oberottmarshausen davon erhofft.

Von Adrian Bauer

Herr Siegmund, Ihre Firma ist neuer Haupt- und Trikotsponsor der Basketballer des FC Bayern München. Am 1. Oktober startet das Team gegen Ulm in die Bundesliga-Saison. Ist das auch für Sie ein besonderer Moment?



Bernd Siegmund: Auf dem Trikot stehen FC Bayern, Adidas und Siegmund nebeneinander. Das ist für uns natürlich etwas sehr Besonderes. Wir treten ja auf Messen immer mit unserer Alm und dem Biergarten auf, also mit Dingen, die jeder kennt und mit Bayern verbindet. Der FC Bayern München passt da natürlich perfekt dazu, war aber bisher eher ein Traum. Man denkt ja, das ist völlig unbezahlbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen