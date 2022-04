Interview

vor 33 Min.

So geht Pfarrer Ratzinger gegen sexualisierte Gewalt in der Kirche vor

Die dunklen Wolken über der katholischen Kirche werden dichter. Missbrauchsfälle der Vergangenheit machten Schlagzeilen. Die Pfarreiengemeinschaft Großaitingen ist nicht betroffen, will nun aber ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche erarbeiten.

Plus Eine Arbeitsgruppe rund um Pfarrer Hubert Ratzinger entwickelt für die Pfarreiengemeinschaft Großaitingen ein Konzept gegen sexualisierte Gewalt in der Kirche.

Von Carmen Janzen

Herr Ratzinger, Sie wollen etwas tun gegen sexuelle Übergriffe in der katholischen Kirche und sind bereits aktiv geworden. Worum geht es?



Hubert Ratzinger: Als Antwort auf Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre in der katholischen Kirche hat die Deutsche Bischofskonferenz einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, mit dessen Hilfe künftig solche Übergriffe verhindert werden sollen. Ein Teil davon ist das Institutionelle Schutzkonzept, das an der Basis erarbeitet werden soll. Die Pfarreiengemeinschaft Großaitingen ist meines Wissens nach die erste im Dekanat, die das Thema nun angeht. In zahlreichen Gesprächen und auch im Pastoral- und Pfarrgemeinderat habe ich stets ein positives Echo erhalten, sodass wir nicht mehr warten wollten, sondern mit dem Pilotprojekt loslegen möchten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen