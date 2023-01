Stammzellenspende: "Ich kann wieder normal leben und bin total glücklich"

Plus Lukas Thoma aus Scherstetten spendete Stammzellen für die an Blutkrebs erkrankte Franziska Aufinger aus Oberaudorf. Heute sind beide mehr als beste Freunde.

Wie kamen Sie dazu zu spenden?



Lukas Thoma : Ich hörte von einer Freundin aus dem P-Seminar von der Aktion und ließ mich zur Teilnahme überreden, obwohl ich vorher keinen Bock auf Spritzen hatte. Ich dachte, ich höre nie wieder von meiner Spende. Doch schon nach drei Monaten erfuhr ich, dass ich als Spender infrage komme. Ich erklärte mich sofort dazu bereit zu spenden. Und das war ein hervorragendes Gefühl.