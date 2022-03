Interview

vor 18 Min.

Veranstaltungsbeginn nach Corona-Pause: Schwabmünchen startet durch

Plus Alexandra Wilbert vom Stadt Aktiv Management der Werbegemeinschaft Schwabmünchen spricht über das Veranstaltungsprogramm nach der Corona-Pause.

Von Carmen Janzen

Guten Tag, Frau Wilbert. Stadt Aktiv Management und Werbegemeinschaft sind sperrige Begriffe. Können Sie kurz erklären, was es damit auf sich hat?



Alexandra Wilbert: Die Werbegemeinschaft Schwabmünchen ist ein Gewerbeverband, ein Zusammenschluss unterschiedlicher Schwabmünchner Unternehmer, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, Schwabmünchen als Wirtschaftsstandort zu stärken. In diesem Zuge wurde 2013 in Verbindung mit der Sanierung der Fuggerstraße, im Rahmen der Städtebauförderung „aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ – jetzt lebendige Innenstadt –, ein Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Schwabmünchen und der Werbegemeinschaft geschlossen und das Stadt Aktiv Management in Form einer Halbtagsstelle geschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen