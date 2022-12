Volleyballcoach Maiershofer: Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen.

Plus Peter Maiershofer ist Trainer der Kleinaitinger Volleyballerinnen. Wie er sich den Erfolg erklärt und was er zum Thema Aufstieg sagt.

Herr Maiershofer, Ihr Team steht nach der Vorrunde auf Platz zwei in der Regionalliga. Haben Sie mit einem solchen Erfolg gerechnet?



Peter Maiershofer: Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben gehofft, dass wir einen Platz unter den ersten vier belegen können. Aber dass wir so weit vorne dabei sind, war auch für mich überraschend.