Eine neue Spur vom Stauden-Känguru?

Ist das Känguru aus den Stauden noch am Leben? Das ist denkbar, wie ein aktueller Fall aus dem Ostallgäu zeigt. Dort ist in den vergangenen Wochen ein Tier von Jägern und Spaziergängern gesehen worden. Es hält sich im Bereich Prem unmittelbar an der Grenze zwischen dem Ostallgäu und Oberbayern auf. „Ich habe den Eindruck, dass das Tier fit und munter ist“, sagt der Steingadener Tierarzt Dr. Hubertus Krefft nach Sichtung etlicher Bilder des exotischen Beuteltiers. Bestätigt wird der Eindruck durch Berichte von Jägern aus der Region. Das dürfte vor allem daran liegen, dass das Fressverhalten des Wallabys dem von Rehen und Wildschweinen ähnelt. Die Beuteltiere gelten als Überlebenskünstler.

