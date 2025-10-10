Sonderzuschuss für IT-Gründerzentrum

Der Landkreis Augsburg gibt einen Sonderzuschuss über 90.000 Euro für das IT-Gründerzentrum. Insgesamt ist bei der GmbH ein Minus von rund 300.000 Euro aufgelaufen.

Gründerzentrum hat viele Aufgaben

Das Unternehmen, an dem der Landkreis zu 30 Prozent beteiligt ist, hat sich nach eigener Darstellung mit dem Aiti-Park und dem Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S) zur zentralen Einrichtung und Anlaufstelle für Gründer und junge Unternehmen aus den Bereichen Software, Medien, Mechatronik, Informations- und Kommunikationstechnologie im Augsburger Wirtschaftsraum und darüber hinaus entwickelt. Das Gründerzentrum stellt auch Mieträume für Einsteiger bereit. Allerdings mit einer Schwierigkeit.

Ausbau läuft schleppend

In einer langfristig angemieteten Halle im Sigmapark kam es beim Ausbau einer Bürolandschaft für ein neues Raumangebot mit so genannten Cubes zu Verzögerungen. Will heißen: Eingeplante Mieteinnahmen fielen aus. Aktuell sei von einer finanziellen Unterdeckung für das neue Digitale Gründerzentrum von etwa 300.000 Euro auszugehen, hieß es jüngst im Kreisausschuss. Dieser Betrag sei wiederum für noch ausstehende Investitionen insbesondere für die Ausstattung der Büro-Infrastruktur erforderlich.

Die beiden anderen Gesellschafter - das sind die Stadt Augsburg und der Landkreis Aichach-Friedberg - haben bereits entsprechende Bechlüsse gefasst, der Landkreis Aichach-Friedberg hat seinen Beitrag bereits geleistet.