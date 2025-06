Italienisches Flair auf dem Lechfeld

Gut 110 Besucher fanden sich am Sonntagabend im Gräbinger Büchereibistro ein. Sie waren dem Aufruf des Veranstalters gefolgt: „Italien ruft“, eine Veranstaltung der Reihe „Song & Book“, und erlebten italienische Lebensfreude - nicht im kilometerlangen Autostau am Brenner, sondern live entspannt bei italienischer Musik in Graben.

„Rocco & Die Granatas“ mit Bene Hartmann, Dieter Botzenhardt, Heiner Lehmann), Nina Sirch und Andreas Scharf schufen das musikalische Ambiente: Dabei reichte die Bandbreite der Songs von den 1960er-Jahren bis in die Jetztzeit.

Das Publikum wurde mit altbekannten Liedern wie „Zwei kleine Italiener“, „Azurro“, Mamma Maria, Sara Perche Ti Amo“ Strada del Sole“ in Kindheit und Jugend zurückversetzt. Spätestens bei „Zuppa Romana“ wurde bei den Zuhörern die Vorstellung einer appetitlich belegten Holzofenpizza und die Lust auf italienisches Essen wach.

Königsbrunner Autorin überzeugt das Publkum mit ihrem Gardasee-Krimi

Den literarischen Teil übernahm die Königsbrunner Autorin Grudrun Grägel, die aus ihrem neuen Gardaseekrimi „Caffè Latte mit Schuss“ vorlas. Grägel, die die Orte der Verbrechen in ihren Krimis grundsätzlich für ihre Recherche selbst bereist, versetzte das Publikum in die belebten Gassen von Malcesine am Gardasee und die Höhen des Monte Baldo.

Geschickt beendete die Autorin den Vorleseteil mit einem spannenden Moment und einer unbeantworteten Frage und hielt so am Ende der Lesung den Spannungsbogen offen.

Die Königsbrunner Autorin Grudrun Grägel, las aus ihrem neuesten Gardaseekrimi „Caffè Latte mit Schuss“ und wurde mit „Buchschokolade“ geehrt.