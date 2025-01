18-Jähriger flieht mit 100 Gramm Marihuana, Amphetamin und Ecstasy vor Polizei

Die Flucht ergriffen und sich dabei verschiedener Drogen entledigt hat ein 18-Jähriger in Schwabmünchen. In der Nacht auf Freitag sollte er laut Polizei in der Bahnhofstraße gegen 0.05 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizeibeamten waren wegen „drogentypischer Anzeichen“ auf ihn aufmerksam geworden. Bei der Kontaktaufnahme ergriff er zunächst die Flucht in eine nahe gelegene Straße.

Schließlich konnte aufgehalten werden. Bei der Überprüfung der Fluchtstrecke fand die Polizei mehr als 100 Gramm Marihuana, eine kleine Menge Amphetamin und mehrere Ecstasy-Tabletten, deren sich der 18-Jährige entledigt hatte. Die Folge: Anschließend wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, bei der unter anderem eine weitere illegale Menge an Marihuana gefunden werden konnte. „Die Gesamtumstände lassen darauf schließen, dass der 18-Jährige mit Drogen handelt“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen des Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln aufgenommen. (mjk)