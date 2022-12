Zentrum, Schulen, Kita: In Königsbrunn wird 2022 viel gebaut

Plus Die Zahl der Baustellen in Königsbrunn ist nach wie vor groß. Zudem fallen 2022 wichtige Entscheidungen, die dazu führen, dass ein großer Schandfleck verschwindet.

Die Stadt Königsbrunn bleibt eine Stadt mit hoher Baustellendichte. 2022 läuft zwar der Betrieb der Straßenbahn-Linie 3 bereits, dafür wird nun die Verkehrsader im Zentrum gesperrt und modernisiert. Und auch sonst änderte sich im vergangenen Jahr eine Menge am Stadtbild.