Rückblick: Zwei tödliche Unfälle in acht Tagen auf der B17

Innerhalb von nur wenigen Tagen gab es an der B17-Baustelle zwischen Königsbrunn und Lagerlechfeld zwei tödliche Unfälle. In beiden Fällen hatten Lasterfahrer das Stauende übersehen.

Am 13. September starb eine 58 Jahre alte Frau bei einem Unfall auf Höhe von Graben. Ein Lastwagen war ungebremst in Fahrtrichtung Norden auf ein Auto gefahren, das im Stauende stand und in dem die 58 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Augsburg saß. Ihr Wagen wurde zwischen zwei Lastwagen eingequetscht und völlig verformt, die Frau kam bei dem Unfall ums Leben. Der Fahrer des vorderen Lastwagens erlitt mehrere Knochenbrüche, da das Fahrerhaus in eine Betonbegrenzung am Straßenrand gedrückt worden war. Der 42 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Rund eine Woche später, am 21. September, gab es einen ähnlichen Unfall auf der B17. Bei Oberottmarshausen hatte sich an der Brückenbaustelle in Richtung Augsburg ein Rückstau gebildet. In Höhe der Ausfahrt Lagerlechfeld krachte ein Laster ins Stauende. Der 31-jährige Fahrer fuhr auf das Auto eines 80-Jährigen auf, der schwer verletzt wurde. Seine 80-jährige Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer und dessen Beifahrer blieben laut Polizei unverletzt.

Pendler hatten kritisiert, dass an der Baustelle teilweise nicht gearbeitet würde und die Arbeiten so unnötig in die Länge gezogen würden. Das staatliche Bauamt widersprach: "Es wurde immer gearbeitet, teilweise punktuell", sagt Markus Kreitmeier, stellvertretender Leiter des Staatlichen Bauamtes. Das könne man vielleicht im Vorbeifahren nicht immer sehen.

Nach den Unfällen wurde auch nachts gearbeitet

Kritisiert wurde auch, dass an der autobahnähnlichen B17 nicht auch in der Nacht gearbeitet werden würde, wie es bei vielen Baustellen auf wichtigen Fernstraßen inzwischen immer häufiger der Fall ist. Hier hat die Behörde reagiert und die zuständige Firma beauftragt, auch in der Nacht zu arbeiten und die neue Asphaltdecke aufzutragen, sodass die Bauarbeiten rund zwei Wochen früher beendet werden konnten.

Die beiden tragischen Unfälle haben auch eine Diskussion über Sicherheitssysteme bei Lastwagen ausgelöst. Der Spediteur Roman Mayer aus Gersthofen sagte gegenüber unserer Redaktion, dass mit den entsprechenden Vorrichtungen die tödlichen Unfälle hätten verhindert werden können. Er verbaut in seinen Lastwagen Sicherheitstechnik wie Spur- und Abbiegeassistenten, Frontradar, Abstandswarner, Tempomat und vor allem der "Active Brake Assist 5", kurz ABA. "Dieses Gerät arbeitet erstmals mit einer Kombination aus Radar- und Kamerasystem und leitet bis zu einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 50 km/h eine Vollbremsung ein", so Mayer und forderte, dass solche Systeme Pflicht in allen Fahrzeugen werden sollten.

Lesen Sie dazu auch