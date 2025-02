Generationenwechsel: So geht es bei der Schöffel-Gruppe weiter

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Peter Schöffel die gleichnamige Gruppe geleitet und auf zukünftiges Wachstum ausgerichtet. Jetzt übergibt er an seinen Sohn Jakob.

Unternehmen Schöffel als Teil der eigenen DNA

Der 26-Jährige hat nach seinem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre internationale Erfahrungen bei einem Double-Degree Master-Programm gesammelt und bringt nicht nur akademisches Wissen, sondern auch Einblicke aus der Praxis mit. In der Trendforschung und als Analyst in Beratung und Venture-Capital setzte er sich nach eigener Pressemitteilung intensiv mit globalen Trends und nachhaltigen Geschäftsmodellen auseinander. Er sagt: „Schöffel ist für mich mehr als nur ein Unternehmen – es ist ein Teil meiner DNA. Ich bin Outdoor-Mensch durch und durch, und diese Leidenschaft lasse ich in die tägliche Arbeit einfließen. Gleichzeitig schätze ich die Möglichkeit, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Ich habe gemerkt, dass ich die meisten Freiheiten zum Gestalten hier habe und werde die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens fortschreiben.“

Die Schöffel-Gruppe baut auf drei Segmente

Die Schöffel-Gruppe mit Sitz in Schwabmünchen gehört zu den führenden Unternehmen für Outdoor-, Ski- und Bike-Bekleidung sowie für Premium-Arbeitsbekleidung im deutschsprachigen Raum. Gegründet 1804 ist es das älteste Outdoor-Bekleidungsunternehmen seiner Art weltweit. Die Gruppe gliedert sich seit 2022 in drei Segmente. Schöffel Sport konzentriert sich auf den Outdoormarkt unter der Gesamtleitung von Stefan Merkt. Das Segment Schöffel Tec fokussiert sich auf die textile Ausstattung von Behörden und BMW-Motorrad und wird von Nicole Prell als Prokuristin geführt. Schöffel Pro wird von Thomas Bräutigam geleitet und denkt Arbeitsbekleidung neu. Das Ziel ist nach eigener Mitteilunges, Arbeitsbekleidung funktioneller und individueller zu machen und dabei Unternehmen ganzheitlich mit Corporate- und Workwear auszustatten – vom Büro bis zur Baustelle.

Vater Peter Schöffel ist stolz auf seinen Sohn Jakob

Vater Peter Schöffel freut sich über den Generationswechsel. Es erfülle ihn mit Stolz zu sehen, dass sein Sohn jetzt die Gruppenführung übernimmt und damit die Übergabe von der siebten auf die achte Generation vollzogen ist. Peter Schöffel: „Mit jedem Generationenwechsel kommen neue Impulse: Jakob bringt frische Ideen mit und versteht, was Familienunternehmen bedeutet. Er wird die Schöffel-Gruppe erfolgreich führen und ich werde ihn mit meiner Erfahrung begleiten sowie unterstützen.“