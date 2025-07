Mit dem Preisgeld will er neue Ausstellungs-Idee umsetzen

Der in Berlin lebende Künstler Jakob Zimmermann hat den diesjährigen Kunstpreis des Bezirks Schwaben erhalten. Barbara Holzmann überreichte stellvertretend für Bezirkstagspräsident Martin Sailer den mit 15.000 Euro dotierten Preis bei einer festlichen Preisverleihung im Kunstforum Oberschönenfeld.

Der 1993 in Bobingen geborene Künstler setzte sich in der Kategorie „Junge Kunst – Künstler/-in bis 35 Jahre“ gegen 16 Mitbewerber durch. „Uns als Bezirk ist es wichtig zu zeigen, welch hohen Stellenwert die Kunst bei uns in der Region hat und wie vielfältig Kunst aus Schwaben ist. Deswegen fördern wir explizit junge Künstlerinnen und Künstler“, sagte Holzmann. Jakob Zimmermann lobte sie als einen Künstler, der „seine schwäbischen Wurzeln mit viel Farbe und Opulenz in seinen Werken offenbar werden lässt“. Die Laudatio auf Zimmermann hielt der Berliner Autor und Kulturjournalist Steffen Greiner.

Eine eigene Ausstellung für den Gewinner im Kunstforum Oberschönenfeld

Der Wahlberliner Jakob Zimmermann wird mit dem Preisgeld seine Ausstellungs-Idee „Glaube, Liebe, Hoffnung – Die Wolpertinger-Installation“ realisieren, die Ende Juli 2026 im Kunstforum Oberschönenfeld eröffnet. Ergänzend dazu entsteht ein Ausstellungskatalog. Für die Ausstellung plant der Künstler zwölf großformatige Gemälde und sieben Plastiken. In einer raumfüllenden Installation wird er diese durch selbst gestaltete Vorhänge voneinander abgrenzen, angelehnt an die für den Barock typischen Irrgärten. So erleben die Besucher die Kunstwerke erst durch ihre Bewegung im Raum. Eine Idee, die an das barocke Gesamtkunstwerk anknüpft und auch mit dem barocken Dachstuhl des Kunstforums korrespondieren wird.

Zimmermanns Projektvorhaben überzeugte die zehnköpfige Jury. In ihrer Begründung lobte diese: „Mit Wolpertinger-Prinzip schafft Jakob Zimmermann einen eigenen surrealen Kosmos, der Überraschungen bereithält und durch den spielerischen Ansatz neue Denkräume eröffnet. Dem Absurden unserer Gegenwart begegnet er mit einer Kunst, deren subversive Freundlichkeit zum Nachdenken anregen soll.“

Von Schwaben in den Norden, nach Brüssel und Berlin

Jakob Zimmermann wuchs in Straßberg auf und absolvierte sein Abitur am Gymnasium in Schwabmünchen. Nach seinem Studium an der Universität Paderborn, das er mit dem Bachelor of Arts in Populäre Musik und Medien abschloss, studierte er Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, zuletzt als Meisterschüler von Wolfgang Ellenrieder. Während seines Studiums erhielt er zwei Stipendien, eines davon führte ihn zum Auslandsstudium nach Brüssel. 2018 gründete er mit anderen Studierenden der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig die Künstlergruppe „Bezugsgruppe Rainer Rauch“, die mit raumfüllenden Installationen, Performances, Videos und Musik arbeitet. Jakob Zimmermann mag die Auseinandersetzung und den Kontext von Räumen zur Inszenierung seiner Plastiken und Gemälde.

Kunstschaffende in und aus der Region aktiv fördern ist das Ziel

Der Bezirk Schwaben verleiht seinen mit 15.000 Euro dotierten Kunstpreis alle zwei Jahre, immer im Wechsel für das Gesamtwerk eines Künstlers oder für ein Kunstprojekt von jungen Kunstschaffenden bis 35 Jahre. Mit seinem Kunstpreis will der Bezirk Schwaben das Kunstschaffen in der Region aktiv fördern. (AZ)