Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Jazz-Konzert mit Stefanie Schlesinger und Wolfgang Lackerschmid in Graben gewinnen!

Graben

Jazz der Extraklasse in Graben

Redaktion und das Konzertbüro verlosen Karten für das Konzert von Stefanie Schlesinger und Wolfgang Lackerschmid.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Die Jazzmusiker Stefanie Schlesinger und Wolfgang Lackerschmid haben mit "Sharing Secrets" ihr erstes gemeinsames Duo-Album herausgebracht.
    Die Jazzmusiker Stefanie Schlesinger und Wolfgang Lackerschmid haben mit "Sharing Secrets" ihr erstes gemeinsames Duo-Album herausgebracht. Foto: Christian Hartmann

    Mit Sängerin Stefanie Schlesinger und Vibraphonist Wolfgang Lackerschmid kommen zwei Künstler der Extraklasse nach Graben, um ihr neues Album „Sharing Secrets“ vorzustellen. In ihrer Musik finden sich Einflüsse aus Klassik, Broadway, Swing und Blues, eindrucksvoll interpretiert mit einer unvergesslichen Stimme und virtuoser Begleitung auf dem Vibraphon. Auch auf die Geschichten hinter den Songs darf man sich freuen, stehen doch zwei weitgereiste und konzerterfahrene Könner auf dem Parkett. Das Konzert findet am Sonntag, 5. Oktober, um 19 Uhr im Kulturzentrum Graben, Via-Claudia-Weg, statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten zu 18 Euro gibt es im Kulturbüro im Rathaus Graben, Telefonnummer 08232/9621-32, oder per E-Mail an sabine.biedermann@graben.de. Mit etwas Glück gibt es Karten zu gewinnen: Die Redaktion und das Kulturbüro verlosen fünf mal zwei Karten. Wer mitmachen will, schickt bis Mittwoch, 12. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Jazz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden