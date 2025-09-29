Jazz der Extraklasse in Graben

Mit Sängerin Stefanie Schlesinger und Vibraphonist Wolfgang Lackerschmid kommen zwei Künstler der Extraklasse nach Graben, um ihr neues Album „Sharing Secrets“ vorzustellen. In ihrer Musik finden sich Einflüsse aus Klassik, Broadway, Swing und Blues, eindrucksvoll interpretiert mit einer unvergesslichen Stimme und virtuoser Begleitung auf dem Vibraphon. Auch auf die Geschichten hinter den Songs darf man sich freuen, stehen doch zwei weitgereiste und konzerterfahrene Könner auf dem Parkett. Das Konzert findet am Sonntag, 5. Oktober, um 19 Uhr im Kulturzentrum Graben, Via-Claudia-Weg, statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten zu 18 Euro gibt es im Kulturbüro im Rathaus Graben, Telefonnummer 08232/9621-32, oder per E-Mail an sabine.biedermann@graben.de. Mit etwas Glück gibt es Karten zu gewinnen: Die Redaktion und das Kulturbüro verlosen fünf mal zwei Karten. Wer mitmachen will, schickt bis Mittwoch, 12. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Jazz.

