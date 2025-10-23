Woher soll das Geld für die Bobinger Wasserversorgung kommen?

Im Zuge der Verabschiedung des Bobinger Doppelhaushalts für die Jahre 2025 und 2026 wurde es überdeutlich: Die Bobinger Verschuldung erreicht Dimensionen, in die die kommunale Rechtsaufsicht, das Kontrollgremium der Kommunen, nicht mehr folgen will. Deshalb gab es die Genehmigung des aktuellen Haushalts nur noch unter Auflagen. Ein großer Teil der Verschuldung der Stadt rührt von den Stadtwerken her. Insbesondere die Wasserversorgung wird in den nächsten Jahren Kosten verursachen. Denn das Leitungsnetz, die Kanäle, genauso wie die Technik zur Wasseraufbereitung sind in die Jahre gekommen. Das macht Sanierungen und Neubauten nötig. Doch die große Frage ist, woher das Geld für die geplanten Maßnahmen kommen soll.

Aus den Erläuterungen der Kommunalaufsicht wurde deutlich: Bereits bis zum Ende des Jahres 2026 werde die Pro-Kopf-Verschuldung in Bobingen das eineinhalbfache des Landesdurchschnitts erreichen. Dazu kämen aber noch die erheblichen Belastungen, die die Stadtwerke zu schultern haben. Die Schuldenbelastung der Stadtwerke würde zum Ende des Jahres 2026 eine Höhe von rund 26 Millionen Euro erreichen. Allein die dadurch zu erwartende Zins- und Tilgungslast läge dann bei rund 1,1 Millionen Euro im Jahr. Dazu heißt es: „Seitens der Stadtwerke Bobingen ist spätestens bei der Haushaltsaufstellung 2027 aufzuzeigen, wie die vorhandene Verschuldung wieder zeitnah abgebaut werden soll.“ Jetzt informierte Stadtwerkechef Bernhard Langert den Bobinger Werkausschuss über eine mögliche Vorgehensweise. Letztlich seien die Möglichkeiten, Finanzmittel zu generieren, um nötige Investitionen tätigen zu können, begrenzt. Neben der Aufnahme neuer Schulden und der Finanzierung über steigende Gebühren bleibe nur noch die Erhebung von sogenannten Verbesserungsbeiträgen.

Verbesserungsbeiträge bergen politischen Zündstoff

Bisher waren diese Beiträge in Bobingen kein Thema, das öffentlich diskutiert worden war. Ausgerechnet jetzt, nur kurze Zeit vor den anstehenden Kommunalwahlen im März, muss aber darüber gesprochen werden. Die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen unterliege strengen Regeln, erklärte Stadtwerkechef Langert. So solle in der ersten Jahreshälfte 2026 eine Neukalkulation der Wassergebühren unter Berücksichtigung von Verbesserungsbeiträgen stattfinden. Dazu wolle man sich der Hilfe eines externen Beraters bedienen. Danach soll dann die nötige und sachdienliche Mischung aus Gebührenerhöhung und Verbesserungsbeiträgen ermittelt werden. „Das Bobinger Wasserwerk und die Kläranlage sind Kinder ihrer Zeit“, sagte Langert. Deshalb seien Modernisierungen im Wasserwerk und auch in der Kläranlage dringend nötig. „Verschieben ist keine Lösung“, mahnte Langert. Um letztlich Verbesserungsbeiträge erheben zu können, müssten konkrete Maßnahmen dagegen stehen. Erst wenn eine Maßnahme klar definiert sei, könne auch ein Beitrag erhoben werden. Dabei sei die Höhe der zu erwartenden Beiträge direkt an der Investitionssumme abzulesen. „Wir haben in Bobingen rund 4000 Grundstücke. Um den Beitrag zu ermitteln, muss lediglich die Investitionssumme durch die Anzahl der Haushalte geteilt werden.“ Ob so ein Beitrag dann als Einmalbetrag oder in mehreren Raten erhoben werde, müsse am Ende, je nachdem, was der Stadtrat für zumutbar halte, geklärt werden.

Schweres Erbe für den neu zu wählenden Stadtrat

Am Ende nahm der Werkausschuss die Informationen des Stadtwerkechefs zur Kenntnis. Beschlossen wurde noch nichts. Wie bereits in anderen Beratungen zuvor, betonte Bürgermeister Klaus Förster, dass der Stadtrat in seiner jetzigen Zusammensetzung keine weitrechenden Entscheidungen mehr treffen sollte. „Wir wollen dem neuen Stadtrat nicht die Möglichkeit nehmen, eigene Prioritäten zu setzen.“