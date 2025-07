Ferienprogramm: Jetzt noch schnell anmelden

Basteln, Wandern, Spielen oder doch lieber mal einen Breakdance-Kurs machen, Wasserski fahren, Shorinji Kempo oder Teen-Yoga ausprobieren oder einen Tag am Modellflugplatz verbringen? Ein Schnuppertraining bei der Schützengesellschaft? Klettern im Hochseilgarten? Im Segelflieger mitfliegen? Das Schwabmünchner Ferienprogramm hat jede Menge zu bieten. Insgesamt 80 Veranstaltungen stehen im Online-Portal zur Buchung bereit. Wer noch einen Platz beim Ferienprogramm ergattern will, sollte sich schnellstens für das gewünschte Programm anmelden, denn am Freitag, 4. Juli, werden die Plätze verlost.

Restplätze können noch gebucht werden

Nach der Verlosung können alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Portal sehen, welche Programme ihnen zugeteilt wurden. Anschließend gibt es jedoch immer noch die Möglichkeit, Restplätze bis zwei Tage vor der gewünschten Veranstaltung zu buchen. Einige Programme suchen auch noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit sie stattfinden können. Die Plätze sind gesichert, sobald die Überweisung bei zahlungspflichtigen Programmen eingegangen ist.

Breakdance-Weltmeister kommt zum Kurs

In letzter Minute hinzugekommen ist eine Breakdance-Woche mit dem Weltmeister im Breakdance, Ditto Winterstein, Ende August. Er wird übrigens mit seiner Breakdance-Show auf dem Stadtfest auf der Straße zwischen 16 und 21 Uhr alle halbe Stunde zu sehen sein. Die Anmeldung ist unter www.unser-ferienprogramm.de/schwabmuenchen möglich. (AZ)