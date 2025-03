Josef Zobel wird Ehrenkommandant

Nicht die 28 Einsätze im abgelaufenen Berichtsjahr der Feuerwehr Straßberg, nicht die vielen Veranstaltungen, die der Verein durchgeführt hat, waren das Hauptthema der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen und der damit verbundene Abschied des Kommandanten Josef Zobel.

Dieser hatte zu Beginn der Versammlung bekannt gegeben, dass er nach zwölf Jahren als Zweiter Kommandant und weiteren zwölf Jahren als Kommandant nicht erneut kandidiert. „Ich will aufhören, so lange noch jemand sagt, wie schade das ist“, erklärte er. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen. Er blicke auf viele wertvolle Erfahrungen und unvergessliche Momente zurück, die er mit den Kameraden habe teilen dürfen. Nun blicke er mit Freude und Zuversicht in die Zukunft, denn er übergebe seinem Nachfolger ein gut bestelltes Haus mit einer motivierten und einsatzfreudigen Mannschaft. „Wenn ich mein Amt in andere Hände übergebe, soll das nicht heißen, dass ich ganz von der Bildfläche verschwinde“, sagte Josef Zobel.

Er bleibt der Feuerwehr treu

Er will aber erst einmal ein halbes Jahr Pause machen, um dem neuen Kommandanten Zeit für seinen eigenen Weg zu geben. Dann werde er als „ganz normaler“ Feuerwehrmann und Maschinist wieder zur Verfügung stehen. Seine Mannschaft rief Josef Zobel auf, immer nach dem Wahlspruch „Einer für alle, alle für einen“ zu handeln und auch der neuen Führung das Vertrauen zu schenken. „Ein Kommandant allein kann das Feuer nicht löschen und keinen Verletzten retten – er braucht die Unterstützung der gesamten Mannschaft“, sagte er. Sein Nachfolger ist bei der Feuerwehr Straßberg bekannt: Matthias Jakob, bislang Zobels Stellvertreter, übernimmt die Stelle als Kommandant. Sein neuer Stellvertreter wird Michael Knoll.

Neue Gesichter im Verein

Auch im Vereinsvorstand finden sich neue Gesichter, nachdem der Vorsitzende Jakob Baur wegen Wegzugs den Vorsitz niederlegte. Neuer Vorsitzender ist Christoph Ritter, sein Stellvertreter ist Marco Zuber. Weitere Mitglieder sind Dominik Zemanek (Kassierer), Barbara Zerrle (Schriftführerin), Mario Knobloch (Gerätewart), Nico Zuber und Johannes Zedelmeier (beide Vereinsdiener) Michael Thiel, Simone Zobel und Daniel Mögele (alle Beisitzer). Kassenprüfer wurden Thomas Tumpach und Johannes Spechtner, neuer Fähnrich ist Andreas Zobel. Damit musste sich die Feuerwehr Straßberg auch von ihrem langjährigen Gerätewart Armin Zedelmeier (35 Jahre) und Fähnrich Markus Auer (15 Jahre) verabschieden.

Bürgermeister Klaus Förster fand kaum genügend Dankesworte. „Man konnte sich immer auf ihn verlassen, auch wenn es manchmal hartnäckige Diskussionen gab“, verabschiedete er sich von Josef Zobel. Kreisbrandmeister Peter Lenzke fand ebenfalls gute Worte für die sehr gute Zusammenarbeit während der vergangenen zweieinhalb Jahre. Eine wichtige Aufgabe hatte zum Ende hin der neue Kommandant Matthias Jakob. Er durfte nicht nur auf die Verdienste von Josef Zobel hinweisen, in dessen Amtszeit das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut wurde und Straßberg ein neues Fahrzeug erhielt, sondern auch Josef Zobel zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Straßberg ernennen.

Ein zweites Fahrzeug macht Sinn

Einen Wunsch an den Bobinger Stadtrat hatte der scheidende Kommandant Josef Zobel noch: „Wir wünschen uns schon seit Jahren ein zweites Fahrzeug für unsere Wehr“, sagte er. „Gerade bei Großschadenslagen wie dem Hochwasser oder auch zu größeren Einsätzen fahren unsere Kameraden mit ihren Privatautos.“ Mit solchen Wetterlagen sei aber künftig vermehrt zu rechnen. Da sei ein zweites Feuerwehrauto dringend nötig.