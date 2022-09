Musikverein Graben: 60 Jahre und noch immer im Takt

Im Zuge der "Gräbinger Wiesen" feiert der Musikverein Graben seinen 60. Geburtstag. Auch Freunde aus dem Burgenland sind mit dabei.

Bürgermeister, Pfarrer, Hauptlehrer und 30 weitere Personen hatten sich im Juli 1962 im Gasthaus Zott eingefunden, um den Musikverein Graben aus der Taufe zu heben. Nun – 60 Jahre später – wird dieses Ereignis im Zuge der "Gräbinger Wiesen" gefeiert. Und die Gründer von damals dürfen stolz auf den Verein sein, der sich über die Jahrzehnte gut entwickelt hat. Rund 250 Mitglieder hat der Verein heute, mehr als 40 davon zählen als Aktive zur Kapelle.

Zu Beginn waren es noch keine 20 Musiker, doch die konnten, dank intensiver Probenarbeit, schon früh ihre ersten Auftritte vermelden. Zu den ersten Stücken zählte die "Deutsche Messe" von Franz Schubert – die wird von den Gräbingern noch heute bei vielen kirchlichen Veranstaltungen gespielt. Bereits sieben Jahre nach der Gründung richtete der Musikverein das Bezirksmusikfest aus.

Gräbinger feiern ihren Musikverein auf der "Gräbinger Wiesen"

Ein weiteres wichtiges Ereignis in der Vereinsgeschichte war 1976 der Besuch des Musikvereins Kittsee in Graben. Daraus entwickelte sich eine große Freundschaft, die einige Jahre später mit der offiziellen Gründung einer Partnerschaft mit den Musikern aus dem österreichischen Burgenland vertieft wurde. Seitdem wird diese Freundschaft mit vielen Besuchen gepflegt.

Seit der Gründung des Vereins schwangen acht Dirigenten den Taktstock für die Gräbinger Musikanten, der dabei prägendste dürfte wohl der Bobinger Thomas Forster gewesen sein, der stolze 20 Jahre die Musiker anleitete. Seit 2020 gibt mit Michaela Knie zum ersten Mal eine Frau den Takt vor.

Gefeiert wird das Jubiläum am Freitag im Festzelt der "Gräbinger Wiesn" Nach der Bierprobe am Rathausplatz geht es ins Zelt. Dort spielt der Musikverein, und natürlich sind auch die burgenländischen Freunde aus Kittsee mit dabei. Am Sonntag folgt ein Zug vom Rathausplatz zur Kirche zum Gottesdienst (10 Uhr). Danach geht es zurück zum Rathausplatz, wo es gegen 11.15 Uhr ein Standkonzert gibt.