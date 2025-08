Konzentrationstraining fürs Tischtennis mal anders

Dieses Jahr ging der alljährliche Jugendausflug der Tischtennisspieler des Polizei SV Königsbrunn zum Rafting nach Bad Tölz. Nach einer kurzen Einweisung mussten sich erst einmal alle in Neoprenanzüge zwängen.

In der Folge wurde drei Stunden auf der Isar gepaddelt, verbunden mit jeder Menge Spaß und auch einiger Abkühlung. Neben dem einfachen Paddeln im ruhigen Wasser mussten einige Stromschnellen überwunden werden, was durchaus Konzentration und Kraftanstrengung benötigte, von der Jugendmannschaft und den beiden Trainern, mithilfe des Guides, aber bravourös gemeistert wurde. Während der dreistündigen Tour gab es auch immer wieder die Möglichkeit, schwimmen zu gehen und sich in der Isar treiben zu lassen. Außerdem gab es fast durchgehend Wasserschlachten mit den anderen Booten.

