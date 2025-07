Jugendfeuerwehr Schwabmünchen im Zeltlager am Chiemsee

Das erste Juli-Wochenende stand für die Jugendfeuerwehr Schwabmünchen ganz im Zeichen von Teamgeist, Naturerlebnis und jeder Menge Spaß.

Abwechslungsreiches Programm

27 Jugendliche samt Betreuern schlugen ihr Lager auf dem Zeltplatz in Schützing auf – direkt am idyllischen Chiemsee-Ufer. „Das ist für viele das Highlight des Jahres“, erklärte Svenja Hoffmann, Zweite Jugendwartin. Kein Wunder: Das Wochenende bot den jungen Feuerwehrleuten ein abwechslungsreiches Programm, das weit über Feuerwehrtechnik hinausging. Bereits am Freitag wurde bei bestem Sommerwetter ausgiebig im Chiemsee gebadet. Abends wartete ein kulinarischer Höhepunkt: Gemeinsam wurden selbstgemachte Burger zubereitet – schnippeln, braten, würzen, bis alles perfekt war. Danach ging es ans Lagerfeuer, wo das Kennenlernen der Jugendgruppe im Vordergrund stand.

Katastrophenschutzboot besichtigt

Der Samstag begann sportlich: Auf dem Programm stand eine große Wanderung, gespickt mit Teamspielen und kleinen Herausforderungen. Das Ziel: die Herreninsel im Chiemsee. Mit dem Schiff ging es hinüber, wo eine Führung durch das imposante Schloss Herrenchiemsee auf die Jugendlichen wartete. Doch damit nicht genug: In Chieming durfte die Gruppe das 15 Meter lange Katastrophenschutzboot der örtlichen Feuerwehr besichtigen. Eine seltene Gelegenheit, die den Feuerwehrnachwuchs besonders begeisterte. Zurück am Lagerplatz wartete bereits das Abendessen: Pizza aus dem eigenen Holzofen, natürlich selbst belegt und frisch gebacken. Am Sonntag hieß es dann Abschied nehmen. Eine letzte Partie Volleyball, ein letzter Sprung in den Chiemsee, bevor es zurück nach Schwabmünchen ging. Das Fazit der Jugendlichen: Ein Wochenende voller neuer Freundschaften, Erlebnisse und unvergesslicher Momente.

