Jugendliche randalieren an Jahnhalle und hauen ab

An der Jahnhalle in Bobingen ist es zur Sachbeschädigung gekommen. Bereits am Montagabend gegen 21.15 Uhr beschädigte laut Polizei eine Gruppe, bestehend aus fünf bis zehn Jugendlichen, einen abgerissenen Holzbalken des angrenzenden Parkplatzes, sowie ein Fahrrad. Sie legten beides vor den Eingangsbereich der Turnhalle. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Fahrrads ist bislang unbekannt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke „Trek“ mit blauer Aufschrift. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (mjk)

Jahnhalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis