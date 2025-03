Polizei entdeckt manipuliertes Kennzeichen

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades ist der Polizei aufgrund seines unlesbaren Kennzeichen am Sonntag gegen 13.45 Uhr in der Fuggerstraße in Schwabmünchen aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen selbst installierter Mechanismus fest, mit dem sich das Kennzeichen einfach wegklappen lässt. Dazu besteht nach Angaben im Polizeibericht der Verdacht auf technische Veränderungen an dem Fahrzeug, die zu Leistungssteigerung vorgenommen wurden. Die Polizei stellten das Zweirad sicher und ermittelt nun wegen eines Vergehens des Kennzeichenmissbrauchs sowie weitere mögliche Verstöße. (lvk)

