Wird die Hallenbad-Ruine zum Jugendzentrum?

Es war ein Schock für die Bobingerinnen und Bobinger, als bekannt wurde, dass das Hallenbad geschlossen werden muss. Seit zwei Jahren ist das Gebäude jetzt ungenutzt. War es vorher schon in einem schlechten Zustand, zeigt der Verfall mittlerweile immer deutlichere Spuren. Bisher hatte man sich in Bobingen damit abgefunden, dass das Gebäude nicht mehr zu retten sei und abgerissen werden müsse. Allerdings würden sich die Kosten für Abriss und Entsorgung wohl auf rund zwei Millionen Euro belaufen. Zu viel für die angeschlagene Stadtkasse. „Ich bin ein sparsamer Schwabe“, sagte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster (CSU). Daher wolle er sich nicht damit abfinden, viel Geld dafür auszugeben, dass die Reste des Gebäudes zum Schluss auf der Deponie landen. Er schlägt jetzt eine Lösung des Problems vor.

