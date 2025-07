Julian Skipiol holt Gold bei Liechtensteiner Open

Jüngst fanden in Vaduz (Liechtenstein) die offenen Landesmeisterschaften im Judo statt. In diesem hervorragend organisierten Turnier kämpften 370 Judoka aus acht Nationen um das begehrte Edelmetall. Die Königsbrunner TSV-Judoka Julian Skipiol, Jona Schmid, Raphael Paesler und Finian Martzy kämpften sich in spannenden Kämpfen aufs Treppchen. In der Altersklasse U15 konnten sowohl Raphael in der Gewichtsklasse -45 kg, als auch Finian Martzy in der Gewichtsklasse -50 kg den entscheidenden Kampf um Bronze für sich entscheiden. Bei den Männern startete Jona Schmid in der Gewichtsklasse -81 kg und kämpfte sich souverän bis ins Finale. Hier stand er dem Österreicher Lukas Zoitl gegenüber. Überlegt kontrollierte der Königsbrunner seinen Gegner und ging mit einer kleinen Wertung in Führung. Dann jedoch bestrafte der Österreicher eine kleine Unachtsamkeit von Schmid mit einer sauberen Wurftechnik und konnte letztlich über den Sieg jubeln. Trotz Finalniederlage ist die Silbermedaille ein beachtlicher Erfolg für Jona Schmid. Ebenfalls bei den Männern startend begeisterte Julian Skipiol in der Gewichtsklasse -60 kg mit blitzschnellen perfekten Würfen die Zuschauer. In all seinen Kämpfen dominierte er seine Gegner und stand am Ende verdient ganz oben auf dem Treppchen.

