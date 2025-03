18- und 19-Jährige liefern sich Autorennen auf der B17

Ein unerlaubtes Autorennen haben sich junge Männer auf der B17 geliefert. Am Samstag gegen 21.15 Uhr beobachtete eine Streife der Autobahnpolizei Gersthofen drei Autos, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Süden fuhren. Die Fahrer beschleunigten ihre Fahrzeuge laut Polizei auf rund 160 km/h - bei erlaubten 100 km/h. An der Anschlussstelle Klosterlechfeld kontrollierten die Beamten die Fahrzeuge. Bei den Fahrern handelte es sich um zwei 19-Jährige und einen 18-Jährigen. Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die drei jungen Männer. (mjk)

