Nach dem Abi geht es in die Fremde

Vor einigen Wochen erst hat sie in Königsbrunn ihr Abitur gefeiert, bald wird ihr Alltag sich grundlegend verändern: andere Sprache, anderes Umfeld, anderer Kontinent. Denn Rebecca Grün geht diesen Sommer für einen einjährigen Freiwilligendienst nach Chile. „Ich bin dieses Jahr die jüngste in der Gruppe“, sagt die Königsbrunnerin, die gerade erst 18 Jahre alt geworden ist. Der Weltfreiwilligendienst des Bistums Augsburg richtet sich an junge, motivierte Menschen zwischen 18 und 28 Jahren. Was Rebecca Grün motiviert und worauf sie sich besonders freut.

