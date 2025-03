Der Alltagswahnsinn eines Familienvaters

Stefan Leonhardsberger berichtet am Samstag, 22. März, im Gemeindezentrum in Langerringen vom Alltagswahnsinn als Familienvater, Verlobter und „Lastenfahrrad-Gangster“. Trotz vollem Körpereinsatz scheitert er als aufgeklärter Kammerjäger im eigenen Schlafzimmer, wird Opfer eines enthemmten Mädelsabends und quält sich zu Fuß den Donauradweg entlang.

Dennoch bleibt ihm Zeit, über die wichtigen Fragen des Lebens nachzudenken: Was hat „Beziehungssex“ mit „All-Inclusive-Büfetts“ zu tun? Woher weiß sein Vater, wie man Ratten umbringt? Und warum hält ihn die spanische Familie seiner Frau nach drei Kindern immer noch für impotent?

Schon mehrmals in Schwabmünchen zu Gast

Stefan Leonhardsberger wirbelt seit einigen Jahren über die Kabarettbühnen des deutschsprachigen Raumes. Der künstlerische Weg des Österreichers führte den ausgebildeten Schauspieler über Film- und Fernsehrollen in Richtung Kleinkunst, oftmals begleitet von Musiker Martin Schmid und Autor Paul Klambauer. Leonhardsbergers satirischer Liederabend „Da Billi Jean is ned mei Bua“ begeisterte in Schwabmünchen, anschließend kam er mit dem preisgekrönten Kabarettthriller Rauhnacht in die Stadthalle. Gerne erinnert sich das Schwabmünchner Publikum auch an die „Leonhardsberger & Schmid Show“.

Karten für die Stefan-Leonhardsberger-Show „Ja“ am Samstag, 22. März, ab 20 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen und im Internet.