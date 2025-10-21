Mozarts Requiem vereint Stimmen und Herzen

Hinter dem Kammerchor Schwabmünchen liegen intensive und musikalisch erfüllte Tage. Beim alljährlich zelebrierten Chorwochenende in Leutkirch stand die Probenarbeit an Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem im Mittelpunkt. Das Werk in all seiner Tiefe und musikalischen Vielfalt erarbeitete der Kammerchor Schwabmünchen gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Heilig Engel aus Landsberg. Das Ergebnis dieser intensiven Probenarbeit erklingt im November vor Publikum - zunächst in Landsberg und dann in Bobingen.

Ein harmonisches Ganzes

Unter der Leitung von Tobias Burann-Drixler (Schwabmünchen) und Andreas Holzhauser (Landsberg) verschmolzen die beiden Ensembles zu einem homogenen Klangkörper. Mit musikalischem und menschlichem Feingefühl und klarer Probenarbeit schafften es die beiden Chorleiter, Klangvorstellung, Dynamik und Ausdruck der beiden Chöre zu einem harmonischen Ganzen zusammenzuführen. Es entstand eine gemeinsame musikalische Sprache – eine Basis, auf der das Werk nun weiterwachsen kann.

Das Gemeinschaftsprojekt erklingt am 9. November ab 17 Uhr in der Heilig-Engel-Kirche in Landsberg und am 16. November ab 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Felizitas in Bobingen. Das Publikum darf sich auf ein besonderes Konzerterlebnis freuen – kraftvoll, berührend und voller Emotionen.

Informationen zum Kartenvorverkauf gibt es unter www.kammerchor-schwabmuenchen.de im Internet. (Jutta Hirdina)

