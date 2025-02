Kammerchor sucht neue Mitglieder

Der Kammerchor Schwabmünchen ist klangvoll in ein neues Jahr gestartet und hat wieder ein vielseitiges Konzertprogramm auf dem Plan stehen. Im Frühjahr, am Samstag, 10. Mai, dreht sich alles um „Kings and Vagabonds“, ein frisches Konzert über große und kleine Könige, die Liebe und das Leben, von klassischen Volksliedern und Chansons über bekannte Hits der Neuen Deutschen Welle. Im Herbst wird gemeinsam mit dem Chor von Heilig Engel in Landsberg das bekannte und eindrucksvolle Mozart Requiem zu hören sein.

Um weiterhin so klangvoll zu bleiben, sucht der Kammerchor noch neue Mitglieder, vor allem männliche Stimmen (Bass oder Tenor) sind gefragt.

Kammerchor Schwabmünchen probt immer dienstags

Die Proben für das Frühjahrskonzert starten aktuell und finden jeden Dienstag von 19.30 bis 21.30 Uhr im Probenzentrum Schwabmünchen im Probenraum Nord statt. Wer Interesse hat, kann einfach bei einer der nächsten Proben vorbeischauen. Wer vorab Fragen hat, kann sich bei Chorleiter Tobias Burann-Drixler unter chorleiter@kammerchor-schwabmuenchen.de melden.

Schwabmünchen Der Kammerchor Schwabmünchen ist preisgekrönt Reinhold Radloff Icon Favorit Icon Favorit speichern

Das Probenwochenende findet am 15. und 16. März statt, ebenfalls im Probenzentrum. Ein ganzes Wochenende wird dann intensiv am Frühjahrsprogramm gefeilt. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert, so starten gleich im Anschluss Mitte Mai die Proben für das Mozart Requiem im Herbst. (AZ)