Drei deutsche Meisterschaften für Schwabmünchner Kämpfer

Mit drei Titeln kehrten die Kämpfer des Axe Gym Schwabmünchen von der deutschen Meisterschaft im Brazilian Jiu-Jitsu zurück.

Bei der deutschen Meisterschaft im Brazilian Jiu-Jitsu in Neuried bei Lahr im Schwarzwald lief es sehr gut für die beiden Starter vom Axe Gym Schwabmünchen. Brazilian Jiu-Jitsu ist eine Bodenkampfsportart, in welcher es darum geht, den Gegner zu werfen, in Haltepositionen zu zwingen und wenn möglich durch einen Hebel oder Würger zur Aufgabe zu zwingen. Philipp Kröner konnte bei den Beginnern bis 82,5 Kilo im Gi vier Kämpfe gewinnen und sich dadurch den deutschen Meistertitel holen. Paul Richter wurde zweimal Erster in der Gewichtsklasse über 94,3 Kilo im Gi und über 88,8 Kilo NoGi und zweimal Dritter in den Offenen Klassen.

Außerdem waren die Schwabmünchner bei den Bavarian Open im Kickboxen am Start. In Altötting kämpften Batuhan Gülle und Ilija Krstić im K1 Kickboxen. K1 Kickboxen ist ein Stil, in welchem Vollkontakt gekämpft wird und es sind Lowkicks (Tritte zu den Beinen) und Kniestöße erlaubt. Dementsprechend hatten beide Athleten harte Kämpfe vor sich. Ilija Krstić hatte drei Kämpfe bei den Newcomern bis 75 Kilo und konnte alle für sich entscheiden. Seinen Finalkampf gewann er sogar durch technischen K.O. nach einem Kniestoß zum Kopf, wodurch er sich die verdiente Goldmedaille sichern konnte. Batuhan Gülle startete in der Elite bis 81 Kilo und bekam es im Finale auch mit einem Elite-Gegner zu tun. Nach einem sehr harten Kampf musste er sich geschlagen geben und konnte sich den zweiten Platz sichern.

Axe Gym-Cheftrainer Peter Böhm zeigte sich sehr zufrieden, allerdings bleibt ein kleiner Wermutstropfen, wie er sagt, denn einige seiner Wettkämpfer sind aufgrund von Krankheit ausgefallen. Für die nächsten Turniere hofft er, mit einem deutlich größeren Team an den Start gehen zu können.

Tag der offenen Tür im Axe Gym

Wer wissen will, was das Axe Gym alles zu bieten hat, kann am kommenden Sonntag, 13. November, zum "Tag der offenen Tür" kommen. Von 10 bis 16 Uhr kann man sich in der Siemensstraße 11 in Schwabmünchen informieren und bei kleinen Workouts in den Bereichen MMA, Thaiboxen, Funktional Fitness und Kindertraining mitmachen. (AZ)